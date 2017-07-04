В столице Марий Эл на следующей неделе стартуют ремонтные работы на улице Дружбы (участок между ул. Машиностроителей до ул. Анциферова) и на Сернурском тракте. Торги на определение подрядчика уже состоялись. По словам мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова, дороги находятся в катастрофическом состоянии и граждане много раз обращались с просьбой привести покрытия в порядок.

Отрезок Сернурского тракта длиной около 1 км будет восстанавливать ООО «Волгаспецстрой». Сумма контракта — чуть более 9 млн рублей, отмечает ИА «МариМедиа».

Участок улицы Дружбы будет ремонтировать ООО «Строй-Снаб 12». Контракт стоимостью 15,8 млн рублей предусматривает благоустройство газонов и обочин. Оба участка планируется открыть для автомобилистов к Дню города.