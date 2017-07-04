Российский кинорежиссер Карен Шахназаров предложил запретить на телевидении рекламу фильмов, прокатываемых в кино.

Как информирует «Федеральное агентство новостей», по словам деятеля культуры, подобная мера даст толчок развитию отечественного кинематографа. Как правило, российским картинам не хватает денег на рекламу по ТВ.

В результате отечественные киноленты проигрывают американским.

В качестве примера Шахназаров сослался на опыт Франции, которая запретила трейлеры любых фильмов на телевидении.