Шахназаров предложил запретить рекламу кинофильмов по ТВ
Российский кинорежиссер Карен Шахназаров предложил запретить на телевидении рекламу фильмов, прокатываемых в кино.
Как информирует «Федеральное агентство новостей», по словам деятеля культуры, подобная мера даст толчок развитию отечественного кинематографа. Как правило, российским картинам не хватает денег на рекламу по ТВ.
В результате отечественные киноленты проигрывают американским.
В качестве примера Шахназаров сослался на опыт Франции, которая запретила трейлеры любых фильмов на телевидении.