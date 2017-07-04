Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил в Госдуме с инициативой увеличить порог задолженности для автомобилистов до 30 тыс. рублей.

Поправки должны предусмотреть увеличение порога задолженности для ограничения права вождения.

«Административный штраф — надо было, конечно, планку поднять. Мы об этом говорили, когда принимали закон об исполнительном производстве. То есть также сделать 30 тысяч», — считает депутат.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Лысаков пообещал внести данные поправки на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.