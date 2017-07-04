Министр культуры РФ Владимир Мединский подготовил и опубликовал развернутый ответ, в котором он ответил своим оппонентам, выступившим с критикой диссертации главы культурного ведомства.

«Оппоненты желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге — обозвали всю диссертацию «лженаучной», — написал Мединский в «Российской газете».

Мединский пишет, что «любой историк всегда — носитель определенного типа культуры, представлений своего круга и своего времени», а «абсолютной объективности» не существует, «разве что с точки зрения инопланетянина».

«Иначе говоря, всякая история, если по-честному, есть современная история. Ибо каждый смотрит в прошлое с позиции своего дня», — подчеркивает Мединский.

Мединский также добавил, что решил не вмешиваться в спор вокруг своей диссертации, поскольку у него нет на это времени и он не воспринимает всерьез выдвигаемые претензии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, защита диссертации по истории Владимира Мединского состоится в Белгородском университете 7 июля.