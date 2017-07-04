Российское правительство одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Нигерией. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.

«Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Нигерия о военном сотрудничестве», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минобороны России проведет переговоры с Нигерией и по достижении договоренности подпишет соглашение от имени правительства РФ. Сотрудничество планируется вести по ряду направлений, в частности по подготовке войск, обучению летного состава, военного образования и медицине.