Научный мир много лет бьется над вопросом, как свести к минимуму травматизм операций и риск врачебных ошибок. В развитых странах уже внедряют машины-манипуляторы для выполнения хирургических задач. Российские клиники тоже покупают таких роботов, однако высокая стоимость не позволяет использовать их повсеместно. Прорывом в хирургии станет разработка Научно-образовательного центра Центральной клинической больницы Российской академии наук — роботизированный медицинский манипулятор РММ-2. Создатели позиционируют его как универсальный робот для любых видов хирургического вмешательства, но внедрять планируют сначала в вертебрологии — области медицины, занимающейся проблемами позвоночника.

Сейчас в травматологии и ортопедии появились новые типы имплантатов для более успешного лечения заболеваний и повреждений позвоночника. Но они требуют большой точности в установке. Поэтому операцию необходимо контролировать с помощью рентгеновских аппаратов и особого навигационного оборудования. Самое перспективное направление этой сферы — использование робота-манипулятора. Он лишен ограничений, связанных с естественными возможностями человека.

— У робота не дрогнет рука, он не устанет от длительной операции и сохранит остроту зрения так долго, как потребуется, — пояснил «Известиям» руководитель Научно-образовательного центра Центральной клинической больницы РАН, доктор медицинских наук Александр Алехин. — Роботу не нужны ассистенты, хватит небольшого пространства в операционной и очень маленького надреза для манипуляций. Робот не исключает участия человека — хирург во время операции руководит машиной, находясь в соседнем помещении. Это позволяет защитить врачей от вредных факторов: рентгеновского излучения, магнитных полей, радиоизотопов и др.

В мире уже существует несколько подобных систем — например, комплекс для роботоассистированной хирургии «Да Винчи», система «Кибернож» (США), рабочая станция «Спайн Ассист» (Израиль). Комплекс «Да Винчи» есть в нескольких российских клиниках в разных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и др. Но массово закупать его не получается из-за высокой стоимости — $2,5 млн. Кроме того, манипулятор очень громоздкий (полный комплект весит больше тонны) и узконаправленный — его в основном используют только для операций на предстательной железе.

— Сейчас США начали регистрацию в России манипулятора для имплантирования искусственного коленного сустава, — рассказал Александр Алехин. — Но это тоже монопатология. Российских разработок такого плана пока нет. Мы первые взялись за создание отечественного универсального робота для выполнения операций на различных частях тела, которого можно использовать и для хирургии позвоночника. Мы решили сконструировать многофункциональный аппарат, потому что создание узкопрофильных роботов более затратное. У нашего комплекса легко сменить навигационную программу и инструментарий, и он сможет работать в любой сфере.

Результатом работы ученых стало появление роботизированного медицинского манипулятора РММ-2. Аппарат успешно прошел стендовые доклинические испытания (на манекене) и готов к клиническим исследованиям.

— Самое главное его преимущество — это большая, чем у «Да Винчи», точность ведения операции, что принципиально важно, особенно для таких областей медицины, как вертебрология, нейрохирургия, сосудистая хирургия, онкология, — отметил Александр Алехин. — Применение манипулятора РММ-2 позволит разработать новые тактики проведения малоинвазивных операций.

Робот рассчитан на работу с широким спектром медицинских инструментов, при этом весит в четыре раза меньше «Да Винчи» и намного компактнее. Проведенные испытания показали, что РММ-2 помогает минимизировать количество ошибок и осложнений, сократить время оперативного вмешательства, снизить травматичность и кровопотери, повысить эффективность лечения.

Разработчики РММ-2 обещают, что его внедрение позволит увеличить количество высокотехнологичных операций при тех же операционных площадях и меньшем вспомогательном персонале. При этом сократится срок пребывания пациентов на больничной койке, что также приведет к экономии.

— Роботоассистированная хирургия — это новое направление в травматологии и ортопедии. Оно сейчас активно развивается. Российских манипуляторов на рынке пока не было, но потребность в подобной технике есть. Такие аппараты имеет смысл устанавливать в клиниках, где в год проводится более ста операций, — сказал «Известиям» руководитель отделения патологии позвоночника ФГБУ ЦИТО Сергей Колесов.

По его мнению, РММ-2 будет востребован в миниинвазивной хирургии, поскольку поможет повысить безопасность хирургического вмешательства, снизить вероятность осложнений.

— Манипулятор может быть отличным помощником врачу. Он снимет с человека силовые нагрузки, позволив заняться интеллектуальной частью терапии, — сказал «Известиям» заслуженный член Американской ассоциации хирургов-ортопедов, медицинский директор клиники Berufsgenossenschftliche Unfllklinik (Франкфурт-на-Майне) доктор Мартин Борнер, который осуществил более 6 тыс. операций с помощью роботизированной системы. — Робот может производить бесконечное количество фокусированных процедур — гораздо качественнее и быстрее, чем врач. Точность функционирования робота так же невозможно заменить, как человеческое мышление.

По подсчетам создателей РММ-2, только в Москве и только для нужд вертебрологии требуется около 30 комплексов. В целом по России их понадобится как минимум 200. А поскольку некоторые характеристики робота превосходят существующие в мире аналоги, есть вероятность, что разработка будет востребована и за рубежом. Стоить российская разработка будет около 70 млн рублей, то есть в два раза дешевле американского «Да Винчи».