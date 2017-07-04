Суд французского города Нантера 5 сентября обнародует решение по делу о публикации журналом Closer личных фотографий супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Глянцевый журнал Closer в сентябре 2012 года опубликовал серию фотографии, на которых запечатлены Кэтрин и ее супруг во время отпуска на юге Франции. На некоторых из них герцогиня заснята с обнаженной грудью.

В ходе слушаний по делу прокурор потребовал приговорить к крупному штрафу главу редакции журнала Лоранс Пио, а также бывшего директора медиахолдинга Эрнесто Маури. По словам адвоката Миддлтон, чета требует €1,5 млн в качестве компенсации за моральный ущерб.