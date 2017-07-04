Пуск баллистической ракеты, который произвела КНДР во вторник утром, стал поводом для экстренного совещания членов Совета национальной безопасности США, представителей Госдепартамента и министерства обороны.

По данным телеканала CNN, американские военные эксперты должны изучить полученные сведения с разведывательных самолетов, спутников и прочих систем, чтобы установить, является ли выпущенная КНДР ракета — межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

«Если будет установлено, что была запущена МБР, то целью президента Дональда Трампа потенциально будет одобрение «взвешенного ответа», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, во вторник утром КНДР испытала ракету «Хвасон-14», которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. При пуске ракеты лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.