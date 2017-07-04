В Советском районе Брянска появилась мемориальная доска на доме № 8 по проспекту Ленина. Она посвящена памяти бывшего председателя облисполкома Ивана Тюрина.

Он был руководителем города с 1946 по 1954 год. За это время начали работу восстановленный после войны завод «Дормаш» и первый в стране завод по выработке красного ржаного солода, был построен мост через Верхний Судок, открылись бисквитная и макаронная фабрики, пишет интернет-газета «Брянские новости».

На церемонии открытия доски присутствовал нынешний мэр Александр Хлиманков. Он отметил, что пользу деятельности Тюрина для города сложно переоценить.