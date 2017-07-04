Визит лидера КНР в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань после прибытия в Москву 3 июля 2017 года
Торжественная церемония приветствия была организована в столичном аэропорту Внуково
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в Москве
Во время визита председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата возле Кремлевской стены в Москве
Эта встреча — 21-я по счету для лидеров России и Китая; председатель КНР приезжает в Россию в шестой раз. На фото: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
По данным официального сайта президента РФ, на встрече в узком составе обсуждались в том числе вопросы политического взаимодействия, военно-технического, торгового и гуманитарного сотрудничества между странами
Перед встречей Владимир Путин наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного
В рамках визита Си Цзиньпина также состоялась встреча с представителями общественности, деловых кругов, медиасообществ России и Китая
По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов, в том числе заявление об углублении дальнейших партнерских отношений между странами. Также в рамках визита была утвержден план по реализации положений заключенного ранее договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР на 2017–2020 годы