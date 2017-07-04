По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов, в том числе заявление об углублении дальнейших партнерских отношений между странами. Также в рамках визита была утвержден план по реализации положений заключенного ранее договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР на 2017–2020 годы