Компания «Радор М», победитель аукциона на реконструкцию площади Тверской заставы в Москве, согласно условиям контракта, должен вернуть на историческое место памятник писателю Максиму Горькому, который сейчас находится в столичном парке «Музеон».

Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что стоимость работ составит 925 млн руб. «Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств и трамвайных путей по адресу: город Москва, ЦАО, Тверская застава, площадь», - говорится на сайте.

Ранее «Радор М» уже занималась благоустройством участка Тверской улицы от метро «пушкинская» до Моховой улицы в рамках программы «Моя Москва».