Украинский производитель транспортных самолетов ГП «Антонов» обратился к США с предложением совместно развивать проект среднего военно-транспортного самолета Ан-77.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании, предложения о сотрудничестве были переданы американской стороне в ходе визита на предприятие представителей конгресса США.

«Реализация такого проекта потребует взаимодействия с органами государственного авиационного регулирования и контроля — Государственной авиационной службы Украины и FAA США. При этом важным шагом должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement)», — говорится в сообщении.

Как пишет «Лента.ру», украинский производитель надеется на обширное участие в строительстве нового воздушного судна американских авиастроителей и поставщиков оборудования.

В планах Киева занять нишу между двумя транспортниками американского производства — Lockheed C-130 Hercules и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III.

Издание отмечает, что военно-транспортный самолет Ан-77 будет построен на базе нереализованного из-за разногласий Киева с Москвой Ан-70.