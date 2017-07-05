Во вторник в Библиотеке иностранной литературы состоялась встреча верующих с Секретарем Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, председателем Патриаршего совета по культуре, наместником московского Сретенского монастыря епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым). Один из самых авторитетных священнослужителей Русской Православной Церкви рассказал о ложной истории, отношении к критике РПЦ и прокомментировал ситуацию с останками цесаревича Алексея.

Темой встречи с епископом Егорьевским Тихоном стала фальсификация истории в кинофильмах, литературных произведениях и СМИ. Сегодня многих деятелей культуры обвиняют в намеренном искажении событий прошлого.

— Мы много слышали о фальсификации истории — ложной истории. Поэтому нужно самим разбираться в ней, и не покупаться на авторитеты, — отметил епископ Тихон. По его мнению, русский народ «инфантильно доверчив».

Епископ Тихон прокомментировал недавнее интервью Александра Сокурова, в котором режиссер рассуждал о Русской Православной Церкви, разрушении храмов, народе и советской власти. Он отметил, что разрушение храмов крестьянами в деревнях не было типичным, массовым. А большевики разрушали не только крупные церкви, как заявил Александр Сокуров, но «уничтожили множество сельских храмов».

Также епископ напомнил, что в переписи 37-го года был и вопрос о вере. И, несмотря на политическую ситуацию в стране, 56% населения написали «верующий». Сегодня 85% россиян считают себя православными.

Епископ Тихон отметил, что в целом позитивно относится к критике РПЦ — она полезна и позволяет посмотреть на себя со стороны. А тот факт, что церковь отделена от государства, он назвал «правильным и здоровым».

Он также рассказал как проходит новое следствие по останкам цесаревича Алексея, начатое в 2015-м году.

— До завершения следствия никто не имеет права разглашать результаты экспертизы. Но на днях РПЦ разрешили публиковать материалы — на сайте Патриархии появились интервью и дискуссии с экспертами по этой теме. Прежнее следствие проходило с большими трудозатратами. Сейчас открылись новые обстоятельства, новые документы, — отметил епископ.

По его словам, первая антропологическая экспертиза была проведена недостаточно качественно, поэтому проводится повторная.