Германия ожидает, что Россия попытается повлиять на грядущие выборы в бундестаг. Они состоятся 24 сентября, хотя никаких указаний на то, какую партию она решит поддержать, нет. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер добавил, что вероятность российского вмешательства в выборы США весьма высока и всё указывает на причастность Москвы к попыткам вмешательства в выборы во Франции. «Поэтому нельзя исключать — и мы внутренне готовимся к этому, — что будут предприниматься подобные попытки повлиять на выборы в Германии», — заключил он. Однако глава Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен также отметил, что в немецкой избирательной системе используются бумажные, а не электронные бюллетени для голосования. Следовательно, она в меньшей степени подвержена электронным манипуляциям, чем другие системы. Напомним, никаких доказательств вмешательства России в выборы во Франции и в США так и не было предоставлено.