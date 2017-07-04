Ликвидация Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Федеральной миграционной службы (ФМС) полностью завершится до 1 октября 2017 года. Распоряжение о продлении срока их упразднения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Продлить срок завершения ликвидационных мероприятий по упразднению ФМС России и ФСКН России <…> до 1 октября 2017 года», — говорится в тексте документа.

Указ об упразднении двух ведомств был подписан президентом России в апреле 2016 года. Штатная численность этих служб передается в МВД, при этом штатная численность ФМС сокращается на треть. В структуре МВД упраздненные службы переименуют в Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.