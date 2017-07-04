В столице Липецкой области с 1 июля на пяти троллейбусных маршрутах курсируют 11 новых автобусов из 21 приобретенного по программе обновления муниципального пассажирского транспорта.

Они заменили собой почти 50% троллейбусов и выходят в рейс, чередуясь с ними. Узнать новые машины можно по белому цвету и табличке с пометкой «Т», пишет GOROD48.

По результатам проверки 14 городских маршрутов в шести автобусах нет возможности осуществить безналичную оплату льготной категории граждан. Людям приходится оплачивать проезд в наличной форме в размере 50% от установленного тарифа (8,5 рубля — на коммерческом транспорте, 7 рублей — на муниципальном транспорте).