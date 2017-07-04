Озеро Максимка в Челябинской области, в котором утонули семь человек, даже не состояло на учете у местных властей, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

«Проведенный анализ происшествия показал, что местные власти наплевательски отнеслись к проведению профилактических мероприятий, даже не взяв на учет данный водоем, который находился вблизи населенного пункта», - уточнили в МЧС.

ЧП на озере в Чесменском районе Челябинской области произошло вечером 2 июля – перевернулась алюминиевая лодка, в которой находился мужчина со своими детьми и детьми родственников. В результате происшествия погибли семь человек, в том числе четверо детей и двое мужчин, бросившихся на помощь с берега. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности (двум и более лицам)».