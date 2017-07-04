РПЦ: расследование обстоятельств расстрела царской семьи продолжается
Во вторник секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов заявил, конкретных сроков окончания расследования обстоятельств расстрела царской семьи пока нет.
Сотрудник РПЦ в ходе открытой лекции во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, отвечая на вопросы из зала, сообщил, что открылось большое количество новых обстоятельств и новых документов.
В частности, он рассказал, что в ходе расследования был обнаружен уникальный документ, а именно — приказ революционера Якова Свердлова о расстреле Николая Второго.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.