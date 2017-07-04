Во вторник секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов заявил, конкретных сроков окончания расследования обстоятельств расстрела царской семьи пока нет.

Сотрудник РПЦ в ходе открытой лекции во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы, отвечая на вопросы из зала, сообщил, что открылось большое количество новых обстоятельств и новых документов.

В частности, он рассказал, что в ходе расследования был обнаружен уникальный документ, а именно — приказ революционера Якова Свердлова о расстреле Николая Второго.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.