Теннис. Мужчины. Уимблдон. 3-й и 4-й круг

Российские теннисисты неожиданно удачно стартовали на Уимблдоне. Главным событием стал триумф в первом круге 21-летнего Даниила Медведева, в четырех сетах сенсационно обыгравшего звездного швейцарца Стэна Вавринку, занимающего третью строчку в рейтинге ATP. Во втором круге россиянин потерпел неудачу, проиграв в пяти сетах бельгийцу Рубену Бемельмансу. Теперь все надежды болельщиков возложены на ровесника Медведева Карена Хачанова, который в предстоящие выходные в третьем круге турнира сразится с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

7 июля, 13.30–18.30. Стадион: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Теннис. Женщины. Уимблдон. 3-й и 4-й круг

В женском одиночном разряде по сложившейся в последние годы традиции Россия вправе надеяться на Светлану Кузнецову. Находящаяся в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) 32-летняя спортсменка уверенно вышла в третий круг соревнований, без труда обыграв Онс Жабер из Туниса и свою соотечественницу, чемпионку Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде Екатерину Макарову. Теперь Кузнецову ждет встреча с американкой Варварой Левченко. В случае успеха Светлана может в конце недели сойтись в четвертом круге со звездной польской теннисисткой Агнешкой Радваньской и сразиться с ней за выход в четвертьфинал.

Фото: REUTERS/Tony O'Brien

7 июля. 13.30–18.30. Стадион: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Волейбол. Мужчины. Мировая лига. «Финал шести». Решающие матчи

Заметно омолодившаяся сборная России после неудачного старта на предварительном этапе Мировой лиги неожиданно вышла в «Финал шести» турнира — подобное произошло с национальной командой впервые с 2014 года. На решающем этапе в бразильской Куритибе подопечные Сергея Шляпникова проиграли (0:3) канадцам, чем значительно усложнили себе задачу по выходу в полуфинал. При этом даже без участия россиян решающие матчи с участием сильнейших сборных — Бразилии, США и Франции — вызовут повышенный интерес у болельщиков.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

7 июля: 21.05; 23.40, полуфиналы. 9 июля: 2.00, матч за третье место; 5.05, финал. «Арена Байшада» (Куритиба, Бразилия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Волейбол. Женщины. Первый этап Гран-при

После уверенно выигранного в мае отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, по итогам которого наши спортсменки досрочно завоевали право выступать на мировом первенстве в Японии, им предстоит участие в первом серьезном турнире под руководством нового главного тренера. Подопечные Владимира Кузюткина, пришедшего в сборную в феврале, отправляются в Китай на первый этап Гран-при, в котором встретятся с хозяйками соревнования, а также сборными США и Италии. Накануне отъезда россиянки приняли участие в подготовительном турнире Кубка Ельцина в Екатеринбурге, где проиграли в финале сборной Сербии. Выступление в Поднебесной станет первой серьезной проверкой женской национальной команды на готовность к решению больших задач.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

7 июля, 10.00, США — Россия. 8 июля, 14.00, Китай — Россия. 9 июля, 10.00, Россия — Италия. «Куньшань Стадиум» (Куньшань, Китай). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион. Первый тур. «Крылья Советов» (Самара) — «Луч-Энергия» (Владивосток)

В предстоящие выходные в нашей стране стартует футбольный сезон. Пока элита в лице клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) завершает подготовительный период, во втором по значимости отечественном дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — всё готово к началу чемпионата. Предстоящая борьба за право выхода в РФПЛ обещает стать самой острой за последние годы. За повышение в классе поборются «Оренбург», по итогам серии пенальти в переходных матчах с хабаровским СКА выбывший из высшего эшелона в мае, красноярский «Енисей» во главе с экс-наставником «Спартака» Дмитрием Аленичевым, калининградская «Балтика» с бывшим главным тренером «Локомотива» Игорем Черевченко, «Томь» и самарские «Крылья Советов». Последние выбыли из РФПЛ по итогам прошлого сезона и теперь попытаются вернуться с первого раза — для достижения этой цели в клуб в качестве наставника волжан был приглашен из «Енисея» Андрей Тихонов. Его дебют состоится в домашнем матче с владивостокским «Лучом-Энергией», в предыдущем розыгрыше ФНЛ чудом избежавшим вылета в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

8 июля, 18.00. Стадион «Металлург» (Самара). Прямые трансляции на «Матч! Наш спорт»

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