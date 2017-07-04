Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование по факту взрыва гранаты в компьютерном клубе в Дагестане, уголовное дело в отношении Дибира Зиявдинова было передано в суд.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу окончено производством уголовное дело в отношении Дибира Зиявдинова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится пресс-релизе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 24 апреля 2017 года Дибир Зиявдинов пришел в компьютерный клуб селения Агвали Цумадинского района Республики Дагестан, где по неосторожности извлек предохранительную чеку боевой гранаты и бросил ее в сторону, в результате чего произошел взрыв. В инциденте погибли двое детей 2003 и 2007 годов рождения, еще двое молодых людей получили серьезные ранения.