Исполняющий обязанности главы Балашихинского городского округа Сергей Юров планирует за двое суток ускорить процесс завоза чистого грунта на мусорный полигон «Кучино» для консервации свалки, передает ТАСС.

«Я уверен, что с поддержкой правительства Московской области и Министерства экологии мы эти вопросы [увеличение объемов завозимого грунта] буквально в течение суток-двух решим», — сообщил Юров.

По словам и.о. главы Балашихи, для того чтобы уложиться в установленные сроки — к сентябрю 2017 года — необходимо завозить 300–400 машин грунта в сутки.

Полигон «Кучино» в Балашихе, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. т мусора, был закрыт 23 июня после обращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «прямой линии». В настоящее время ведутся работы по консервации полигона перед предстоящей рекультивацией.