И.о. главы Балашихи намерен ускорить завоз грунта на полигон «Кучино»
Исполняющий обязанности главы Балашихинского городского округа Сергей Юров планирует за двое суток ускорить процесс завоза чистого грунта на мусорный полигон «Кучино» для консервации свалки, передает ТАСС.
«Я уверен, что с поддержкой правительства Московской области и Министерства экологии мы эти вопросы [увеличение объемов завозимого грунта] буквально в течение суток-двух решим», — сообщил Юров.
По словам и.о. главы Балашихи, для того чтобы уложиться в установленные сроки — к сентябрю 2017 года — необходимо завозить 300–400 машин грунта в сутки.
Полигон «Кучино» в Балашихе, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. т мусора, был закрыт 23 июня после обращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «прямой линии». В настоящее время ведутся работы по консервации полигона перед предстоящей рекультивацией.