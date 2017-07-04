Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас сообщила во вторник о том, что число погибших в акциях протеста в стране достигло 90 человек.

«Девяносто человек погибли к сегодняшнему дню во время манифестаций», — заявила Ортега Диас, добавив также, что под следствием находится более 4,6 тыс. человек.

В Венесуэле три месяца уже идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.