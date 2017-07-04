Решение Европейского суда по правам человека, признавшего дискриминационным «закон Димы Яковлева» в части запрета усыновления российских детей гражданами США, уже вступившее в силу, не означает необходимости его пересмотра. Об этом сообщают представители Министерства юстиции.

«В этой связи какие-либо меры по пересмотру указанного закона Минюстом России не рассматриваются», — информирует ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции РФ.

Напомним, 17 января 2017 года ЕСПЧ постановил, что «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских сирот гражданами США, противоречит статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека, а также обязал Россию выплатить компенсацию в размере €3 тыс. каждому из истцов, подавших жалобу.

При этом суд счел, что непосредственно права детей нарушены не были.