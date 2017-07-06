Международный уголовный суд (МУС) получил обращение латвийских правозащитников, которые требуют расследовать случаи дискриминации русских на территории страны (ответ есть в распоряжении «Известий») . Инициаторы письма намерены собрать сотни свидетельских показаний о систематическом ущемлении прав русскоязычного населения в Латвии и предоставить их в прокуратуру МУС. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель объединенного конгресса русских общин Александр Гапоненко. Несколько жителей прибалтийской республики поделились с «Известиями» своими историями.

МУС письменно подтвердил получение письма латвийских правозащитников с требованием расследовать дискриминацию русских на территории Латвии и привлечь к уголовной ответственности причастных к этому высокопоставленных государственных чиновников . В документе говорится, что обращение будет рассмотрено.

Александр Гапоненко рассказал «Известиям», что правозащитники продолжат собирать материалы, которые могут лечь в основу уголовного дела.

— Мы намерены в ближайшее время собрать несколько сотен реальных историй жителей Латвии, которые столкнулись с дискриминацией. Это добавит объективности нашему обращению в МУС. Около 20 человек уже отослали свои показания, _ пояснил Александр Гапоненко.

По его словам, поступивший из МУС ответ означает, что теперь делом займется прокурор. При необходимости он сам может провести дополнительное расследование: поехать в Латвию, сделать запросы местному правительству, провести беседы со свидетелями (именно для этого и собираются показания). Если прокурор убедится в основательности обращения, то он отправит дело в палату предварительного производства, которая начнет уголовный процесс.

После провозглашения независимости в Латвии тысячи жителей получили статус неграждан и были лишены основных прав. Сегодня в стране проживает более 300 тыс. апатридов.

В беседе с «Известиями» бывший госслужащий Александр рассказал, что в 1992 году его уволили с работы и более года он не мог устроиться по специальности, поскольку русских в госучреждения не принимали. А при исчислении пенсионного стажа ему не засчитали два года службы в Советской армии, поскольку он служил за пределами Латвии.

— Я работал заведующим отделом в Минавтошосдоре Латвийской ССР. Исполнение служебных обязанностей изначально требовало хорошего знания латышского языка, но это не представляло проблем, поскольку я учился на латышском потоке в Латвийском госуниверситете. Основной причиной моего увольнения было то, что я русский. Представителей титульной нации из министерства не увольняли, — рассказал 64-летний Александр.

Однако не все жители Латвии смогли в силу различных причин выучить латышский язык на необходимом уровне. Несмотря на то что по состоянию на 2016 год русский язык в повседневной жизни использовало не менее 35% населения, он является иностранным и не имеет даже статуса регионального. Кроме того, в Латвии каждый работающий должен владеть удостоверением, подтверждающим уровень владения латышским языком.

— В школе нам плохо преподавали латышский язык, поэтому я его знаю слабо. Таким образом, я не могу поступить в университет и получить высшее образование за счет бюджета. Без образования вынужден работать простым рабочим на стройке, — сказал «Известиям» 45-летний Петр. — Я родился и всю жизнь прожил в Латвии. Однако из-за статуса негражданина я никогда не участвовал в выборах. Из-за этого чувствую себя человеком второго сорта.

С недавнего времени латвийское законодательство предусматривает увольнение из школ «нелояльных учителей», которые формируют у учащихся «неправильное отношение» к обществу и государству. А новые законодательные поправки могут полностью запретить школьникам сдавать централизованные экзамены на русском языке.

— В нашем городе закрыли русскую школу. Я была вынуждена отдать своего сына учиться в латышскую. В школе ребенка дразнили из-за того, что он русский, и он часто плакал, стал нервным и начал плохо учиться. Сейчас сын уже плохо говорит по-русски. В школе детей учат, что все русские — оккупанты и им надо уезжать в Россию. Это постоянно повторяют по радио и телевидению, — рассказала «Известиям» 28-летняя Ирина.