В Ульяновске перед судом предстал 19-летний парень, размещавший на своей странице в соцсети видеозаписи, которые выражали негативную оценку представителей народов, проживающих на Кавказе и в Средней Азии.

Публикации продолжались в течение двух лет, с 2015 по 2016 год. Экспертиза признала ролики экстремистскими, передает 1ul.ru.

Молодой человек признан виновным по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении группы лиц по признакам национальности. Осужденный получил 250 часов обязательных работ.