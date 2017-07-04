Жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны. По заявлению пресс-службы районной администрации, бабушка отметила свой 127-летний день рождения.

«Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне Шаовой сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что ранее титул самого пожилого человека в России носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в 2017 году исполнился 121 год.