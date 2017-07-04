Правительство не намерено поддерживать законопроект Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона (оба — «Единая Россия»), предусматривающий введение штрафов за «публичное осквернение публично демонстрируемых произведений». Белый дом планирует направить на него отрицательный отзыв, рассказали «Известиям» два собеседника, знакомых с результатами заседания комиссии кабмина по законопроектной деятельности, прошедшего 3 июля.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2016 года. Депутаты Станислав Говорухин и Иосиф Кобзон предлагали штрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей за «умышленное осквернение публично демонстрируемых произведений», а за повторное совершение таких действий — на 50–100 тыс. рублей. Аналогичные наказания предлагалось установить и за воспрепятствование публичной демонстрации произведений.

Необходимость введения таких суровых мер авторы объясняли тем, что «в последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей». По их данным, за 2014–2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России. Так, в 2016 году москвич испортил фотографии на выставке работ Джока Серджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, а годом ранее были повреждены экспонаты на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в столичном Манеже. Авторы законопроекта ссылались на «непоправимый ущерб общественному порядку и общественной нравственности» желание разнообразных общественных активистов подменить собой органы государственной власти в определении допустимости демонстрации того или иного произведения.

Правительство в своем отзыве указывает, что авторы документа не привели статистику, подтверждающую, что уже существующих мер ответственности недостаточно, подтвердили два собеседника «Известий». Кроме того, из текста законопроекта неясно, за осквернение каких произведений вводится административное взыскание, поскольку речь может идти о произведениях науки, литературы и искусства. В кабмине обратили внимание и на то, что проект не раскрывает, в чем именно заключается «публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и «воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма». В других российских законах такие понятия тоже не встречаются.

Также в отрицательном отзыве на законопроект имеется отсылка к действующей ст. 214 Уголовного кодекса РФ, которая уже предусматривает наказание за вандализм. Стоит отметить, что в 2015 году прокуратура не стала возбуждать уголовное дело о вандализме против одного из основных участников акции в Манеже Дмитрия Цорионова. Активист получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство, а остальные участники акции — денежные штрафы.