Ярославские приставы приостановили на неопределенный срок строительство многоэтажного здания на улице Писемского. В суд обратились жильцы соседнего дома.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», люди сообщили о том, что работы ведутся очень близко к окнам, в квартиры попадает пыль и грязь, страдает и само здание. Застройщику — ООО «Прогресс-инвест» — запрещено продолжать деятельность до получения положительного заключения по схеме планировочной организации земельного участка.

Однако компания игнорировала требования суда, тогда приставам прошлось выехать на объект, вывести рабочих и опечатать постройки. Ранее руководитель ООО «Прогресс-инвест» привлекался к административной ответственности за возобновление строительных работ. Теперь ему может грозить уголовная ответственность в случае очередного неповиновения решению суда.