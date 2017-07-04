Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в случае неудачного завершения переговоров по новому контракту с «Вашингтон Кэпиталз».

- В «Вашингтоне» таким контрактным предложением дали понять, что действительно очень хотят сохранить меня в команде и в будущем делают на меня ставку, видят в роли лидера в ближайшие годы, - заявил Кузнецов «Спорт-Экспрессу». - У меня действительно было несколько вариантов продолжения карьеры, и я рассматривал, в том числе, возвращение в КХЛ.

3 июля «Вашингтон» подписал с Кузнецовым новый контракт на восемь лет. За этот период 25-летний хоккеист заработает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) $62,4 млн.

- Безусловно, шанс попасть на Олимпиаду и возможность играть за сборную – значимый фактор для всех российских игроков, и я не исключение, - добавил Кузнецов. - Но так получилось, что меня очень ценят в «Вашингтоне» и сделали такое предложение, от которого на самом деле не отказываются, как бы банально это ни звучало.

В мае «Известия» сообщали об интересе к Кузнецову со стороны СКА с целью заполучить звездного игрока для сборной России на предстоящий олимпийский сезон. Напомним, НХЛ отказалась в календаре своего регулярного чемпионата-2017/2018 предусматривать перерыв на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане. Это значило, что хоккеисты североамериканских клубов не смогут помочь своим сборным.

СКА был заинтересован помочь национальной команде в силу того, что ее возглавляет главный тренер армейцев Олег Знарок, а вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг занимает аналогичную должность в питерском клубе.

- Знаю, что уже после того, как я подписал контракт, права на меня в КХЛ перешли от «Трактора» к СКА, - сообщил Кузнецов. - Мы общались с руководителями петербургского клуба, мне сказали, что всегда ждут меня в команде в случае локаута в НХЛ или какого-то форс-мажора. На данный момент я остаюсь игроком «Вашингтона», но никогда нельзя загадывать, что произойдет в будущем.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года.

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