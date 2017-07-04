Сирийская оппозиция не согласна с присутствием Ирана в качестве миротворца в зонах деэскалации в САР, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение члена делегации Яхера Абдрахима.

«Нет, мы не согласны. Вся оппозиция не согласна с присутствием иранских сил», — заявил Абдрахим. По его словам, члены делегации сообщили спецпосланнику генсека ООН де Мистуре, что в противном случае оппозиция будет вынуждена взяться за оружие.

Глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, в свою очередь, сообщил, что говорить о присутствии наблюдателей РФ в зонах деэскалации в Сирии рано, однако не исключается работа российской военной полиции в буферных зонах.