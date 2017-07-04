В России ужесточат ответственность за хищения в сфере госзакупок. Продолжится совершенствование антикоррупционного законодательства в части контроля за расходами бывших чиновников. Об этом объявлено по итогам заседания комиссии по реализации предвыборной программы «Единой России». Заседание проходило под председательством лидера партии и главы правительства Дмитрия Медведева.

Государство активно совершенствует систему закупок, чтобы весь цикл — от определения поставщика до заключения контракта и итогового аудита — был абсолютно прозрачным, доступным для общественного контроля. На портале госзакупок, по словам Дмитрия Медведева, уже раскрывается огромный даже по мировым меркам объем данных. Конкурсы более чем на 1 млрд рублей даже проходят общественные обсуждения.

— Формируются публичные ведомственные антикоррупционные планы, просчитываются риски. «Единая Россия» разработала законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Сейчас документ дорабатывается, — заявил премьер-министр.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, партия подготовила законопроект, направленный против фирм-однодневок, с помощью которых расхищают средства при реализации госконтрактов.

— Не позволить украсть гораздо дешевле, чем потом по всему миру искать того, кто украл. Сегодня «однодневки», через которые расхищаются средства, де-юре не являются соисполнителями по госконтрактам. Это обеспечивает им безнаказанность. Наша инициатива направлена именно на то, чтобы они не могли уйти от ответственности, — пояснила Ирина Яровая.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что вопросы борьбы с коррупцией постоянно в центре внимания парламентариев.

— Дума седьмого созыва приняла закон о создании реестра уволенных за коррупцию лиц. Главы субъектов получили право проверять достоверность отчетов о доходах у представителей органов местного самоуправления, — пояснил депутат.

Василий Пискарев добавил, что правоохранительные органы стали работать более эффективно, к ответственности привлекаются не только рядовые чиновники, но и высокопоставленные лица.

— Это чиновники областного и федерального уровня. Работа в этом направлении будет продолжаться и дальше, потому что нашла широкую поддержку у населения. Также продолжится совершенствование антикоррупционного законодательства в части контроля за расходами бывших чиновников, — заявил глава комитета.

— Помните персонажа — Александра Ивановича Корейко, который жил на 60 рублей, судя по его доходам, а на самом деле у него были миллионы? Вот такие персонажи должны быть своевременно выявлены и привлечены к уголовной ответственности, — привел пример глава комитета.

Один из подразделов программы партии посвящен развитию предпринимательства в России. Здесь пока дела обстоят, по мнению Дмитрия Медведева, не самым лучшим образом.

— Мы ведем активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе «Единой России» на поддержку предпринимательства в федеральном бюджете на этот год предусмотрено 20,5 млрд рублей. Но в этом вопросе деньги — еще не всё. Главное — не чинить препятствий тем, кто хочет открыть свое дело, снимать ограничения, существующие в законодательстве. «Единая Россия» работает над тем, чтобы комплексные проверки предпринимателей проходили один раз в три года, и не каждым надзорным органом по отдельности, как это сейчас, а именно комплексно, — резюмировал Дмитрий Медведев.

Также участники заседания обсудили дальнейшее развитие системы государственных услуг. Председатель «Единой России» напомнил, что в стране действует около 2,7 тыс. многофункциональных центров госуслуг без учета филиалов. Среднее время ожидания в очередях с 2012 года сократилось в 2,5 раза — до 22 минут. Поставлена цель — чтобы это время не превышало 15 минут.