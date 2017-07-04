Купальный сезон 2017 года в Москве может не наступить вовсе, заявил во вторник «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дай бог, чтоб хотя бы на пару недель был открыт купальный сезон. В чем я серьезно сомневаюсь. Только для смельчаков, но не для детей», — сказал Тишковец, комментируя перспективы летней погоды.

По словам синоптика, пожилых людей также «вряд ли такая температура устроит».

Он напомнил, что температура воды в водоемах Москвы сейчас +16 градусов, что нехарактерно для начала июля.

«Соответственно, купальный сезон сорван», — отметил Тишковец.