Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало торговую сеть Metro Cash & Carry на 500 тыс. рублей. Этот штраф был вчинен за отказ от предоставления договоров возмездного оказания услуг и маркетинга, заключенных компанией с поставщиками и производителями продукции.

Сотрудники службы сообщили, что во время проведения внеплановой документарной проверки «Метро Кэш энд Керри» направлялись запросы на предоставление информации, которую компания отказалась предоставить. «Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ Санкт-Петербургское УФАС России назначило «Метро Кэш энд Керри» административный штраф в размере 500 тыс. рублей», — добавили в ФАС.