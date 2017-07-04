Погранслужба Украины ввела запрет на въезд на территорию страны 70 российским артистам. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Причиной запрета послужили посещения артистами РФ Крыма. По словам Слободяна, запрет будет действителен в течение трех лет. Как сообщает «Интерфакс», имена попавших под санкции людей не раскрываются.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Владимиру Машкову также был запрещен въезд на Украину, в связи с чем он якобы не смог попасть в Одессу на съемки продолжения сериала «Ликвидация-2». Представитель актера эту информацию опроверг, как и Олег Слободян, отметивший, что в настоящее время Машков среди лиц, которым запрещен въезд в страну, не значится, сообщает РЕН ТВ.

Список российских исполнителей и актеров, которым запрещено въезжать на Украину, ведется с 2014 года и постоянно пополняется новыми именами. Как сообщает «ТВ Центр», в него ранее уже были внесены Олег Газманов, Григорий Лепс, Валерия, Николая Расторгуев, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин и Жерар Депардье.