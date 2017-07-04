На территории ранее ликвидированной свалки на проспекте Карла Маркса в Самаре проводится благоустройство. Речь идет об участке площадью 3,5 га, где раньше сваливали строительный мусор. Работы проконтролировали активисты ОНФ.

Область является лидером по выявлению незаконных мусорных полигонов, передает НИА «Самара». Жители ранее высказались за организацию автомобильной стоянки на месте бывшей свалки. Местные власти взяли обязательства до 1 сентября завершить обустройство территории под парковку и сельскохозяйственную ярмарку.