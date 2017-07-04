Вице-премьер РФ, курирующий туризм, Виталий Мутко заявил о том, что в правительстве России рассматривают более жесткие меры в отношении авиакомпаний, которые не выполняют обязательств перед пассажирами.

«У нас есть свои дольщики, авиакомпания ВИМ, которая набирает туров, деньги получает, условно у нее пять самолетов, а она на 12 набирает пассажиров. Люди приезжают в аэропорт, а они не могут улететь. Мы сейчас рассматриваем более жесткие меры реагирования, наведения здесь порядка», — подчеркнул Мутко.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» неоднократно задерживала отправку своих рейсов, как регулярных, так и чартеров. Первые длительные задержки и отмены рейсов «ВИМ-Авиа» пришлись на 26 мая. С 29 мая отмены полетов приобрели веерный характер. По данным АТОР, потенциально под угрозой продолжают оставаться перелеты в рамках турпакетов еще 50–70 тыс. человек.