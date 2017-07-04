Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко станцевала вместе с детьми в ходе ежегодного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» на берегу озера Иссык-Куль.

Во флешмобе, который устроили участники фестиваля, помимо председателя верхней палаты российского парламента, также принял участие спикер Верховного совета Киргизии Чыныбай Турсунбеков, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

На видео, которое опубликовал телеканал «360», видно, как Валентина Ивановна с удовольствием в такт двигается под музыку вместе с ребятами.

Напомним, Валентина Матвиенко прибыла в Кыргызстан на культурно-образовательный форум «Дети Содружества» накануне.