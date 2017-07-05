В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента В.В. Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия неизменно поддерживаются на высоком уровне, стороны все чаще проводят встречи на высоком уровне, уверенно продвигается вперед деловое сотрудничество, бурно развиваются гуманитарные связи, непрерывно укрепляется социальная и общественная основа развития дружеских связей между двумя государствами. Находясь перед лицом сложной и изменчивой международной обстановки, Китай и Россия неуклонно идут вперед, несут бремя ответственности великих держав, прилагают огромные усилия для содействия политическому решению острых проблем, усердно работают, чтобы взаимовыгодное сотрудничество стало ядром создания международных отношений нового типа, эффективно отстаивают интересы обеих сторон, играют роль «балластного камня» в обеспечении мира, стабильности и развития во всем мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что «отношения между Китаем и Россией являются важнейшей частью мировых отношений, более того, являются наилучшими среди отношений между великими державами». Китайско-российские отношения в дипломатии великой страны с китайской спецификой занимают особое место, являются воплощением самых стабильных, здоровых и наиболее зрелых межгосударственных отношений, примером успешной реализации дипломатии крупного государства с китайской специ­фикой. В течение четырех с лишним лет председатель КНР Си Цзиньпин пять раз посетил Россию с государственными визитами, 22 раза встречался с президентом В.В. Путиным: тем самым установлен рекорд по количеству встреч между главами двух государств. Именно под стратегическим руководством глав двух стран всесторонние, равноправные, построенные на взаимном доверии китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства непрерывно поднимаются на новые ступени развития. В особенности в мае этого года, когда президент В.В. Путин посетил Китай для участия в международном форуме сотрудничества на высоком уровне «Один пояс — один путь» и дал высокую оценку инициативе «Один пояс — один путь». Главы двух стран вновь подчеркнули важность и необходимость сопряжения этой инициативы с созданием Евразийского экономического союза, обе стороны уделили большое внимание вопросам, связанным с планированием, подготовкой и взаимодействием в рамках сотрудничества «Один пояс — один путь».

Россия и Китай хорошие соседи, хорошие партнеры, хорошие друзья, высокое политическое взаимодоверие, высокоэффективное деловое сотрудничество и высококачественные стратегические проекты двух сторон заложили прочную основу сотрудничества по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. В течение четырех лет сотрудничество по сопряжению создания «Одного пояса ­— одного пути» и строительства Евразийского экономического союза принесло обеим странам позитивные результаты в таких областях, как экономика и торговля, энергетика, инфраструктура, финансы, авиация и космонавтика, в гуманитарной сфере, сыграло важную роль в углублении двухстороннего делового сотрудничества, содействии развитию евразийского региона. В то же время мы с удовлетворением видим, что в прошлом году китайско-российская торговля вернула стабильность и в ней наметилось улучшение, в текущем году эта тенденция стала еще более очевидной.

В этом году отмечаются 20-летие создания Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития и 60-летие создания Общества российско-китайской дружбы, это также завершающий год перекрестных «Годов обмена между СМИ Китая и России», обе стороны разработали и осуществили целую серию разнообразных мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, упрочили социальную и общественную основу китайско-российских отношений. Издание Специального выпуска «Новый диалог: Экономика Китая» — это еще один вклад в сотрудничество медиа двух стран в рамках «Годов обмена между СМИ Китая и России».

Китайская газета «Цзинцзи жибао» и российская газета «Из­вес­тия» являются влиятельными средствами массовой информации в комплексной финансово-экономической сфере, совместное издание двумя сторонами Специального выпуска «Новый диалог: Экономика Китая» отвечает насущным потребностям, и время для его появление самое подходящее. «Специальный выпуск» — это издание с четким позиционированием, оригинальными рубриками, богатым содержанием, что позволяет масштабнее и глубже рассматривать двухстороннее экономическое сотрудничество в разных его аспектах — политическом, хозяйственном и культурном. Надеюсь, что медиа двух стран талантливо и в полной мере используют эту платформу, будут тесно сотрудничать, это поможет российской общественности и предпринимательским кругам еще лучше разбираться в особенностях развития китайской экономики, понимать пути развития китайской экономики и китайские концепции, позволит расширить перспективы и укрепить уверенность в деле китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Более того, медиа обеих сторон могут использовать эту возможность, чтобы продолжить накапливать опыт, настойчиво осуществлять инновации, смело проводить их в жизнь, создавать новые, все более совершенные формы сотрудничества, с тем чтобы внести новый, еще более весомый вклад в дальнейшее продвижение китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства!

В завершение пожелаю «Специальному выпуску» неизменных успехов в развитии!

Ли Хуэй, посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации