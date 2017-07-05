Отношения между нашими странами в последнее время развиваются весьма успешно. На встречах президента России В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина вырабатываются основополагающие решения, которые не только определяют вектор развития двусторонних отношений, но и влияют на обстановку в мире, делают ее более стабильной и предсказуемой. Недавно в Пекине главы двух государств в ходе Международного форума высокого уровня обсудили ключевые вопросы международной двусторонней повестки дня с акцентом на проблематику сопряжения строительства ЕАЭС и «Один пояс — один путь» (ОПОП). Координация планов развития и реализации столь масштабных инициатив требует неустанных усилий обеих сторон.

Само название совместного издания — «Новый диалог: Экономика Китая» подразумевает обмен мнениями двух сторон. Надеюсь, что оно станет новой информационной платформой, площадкой, отражающей взгляды экспертного сообщества.

Между нашими странами ведется активный диалог по самому широкому спектру направлений практического сотрудничества, растет объем товарооборота и улучшается его структура. Вместе с тем очевидно, что для реализации имеющегося экономического потенциала следует переходить к более глубокой кооперации, в том числе к новым формам и новым областям сотрудничества. Для этого в настоящее время имеются необходимые условия и механизмы взаимодействия на различных уровнях. Например, просматриваются хорошие перспективы развития взаимодействия в производственной кооперации и высокотехнологичных сферах, в гражданском авиастроении и судостроении, мирном использовании атомной энергии, космической и радиоэлектронной промышленности, агропромышленном секторе. Большой интерес сейчас в Китае к созданным на Дальнем Востоке России территориям опережающего развития и Свободному порту Владивосток.

Газеты «Из­вес­тия» и «Цзинцзи жибао» — авторитетные и влиятельные органы печати, входят в состав крупнейших медиахолдингов двух стран, включающих также телевизионные каналы, интернет-сайты, электронные платформы обмена информацией. Создание совместных информационных платформ — как общих, так и тематических — потребует больших обоюдных усилий. Надеюсь, что издание специального выпуска «Новый диалог: Экономика Китая» будет полезным источником получения читателями своевременной экономической информации.

Символично, что издание специального выпуска приходится на проведение между нашими странами Годов СМИ, целью которых является продвижение сотрудничества между центральными и региональными медиа России и Китая, поиск новых форматов взаимодействия в информационной сфере.

К газете «Цзинцзи жибао» я испытываю теплые чувства, связанные с началом моей работы в Китае почти 40 лет назад. Тогда, на заре китайских реформ, я занимался торгово-экономическими вопросами взаимоотношений двух стран и черпал много ценной специализированной информации именно из этой газеты, с интересом брал в руки первые в то время номера «Цзинцзи жибао», публиковавшей материалы об экономике КНР, о реформах хозяйственной системы, успехи которых сегодня получают самую высокую оценку во всем мире.

Желаю специальному выпуску «Новый диалог: Экономика Китая» эффективной работы на благо двух народов. Как напутствуют в Китае: «Илу шуньфэн» — «Попутного ветра на всем пути!»