Китай строит социалистическую рыночную экономику, и значит, путем конкуренции и оптимизации распределения ресурсов необходимо обеспечить экономический и социальный прогресс и процветание. В данном процессе политика открытости внешнему миру сыграла важную роль. В этой статье я бы хотел, объединив международный и китайский опыт, разобраться в некоторых вопросах политики открытости и поделиться своими размышлениями с общественностью.

Открытость промышленности сделала Китай «мировой фабрикой».

Промышленность Китая открылась внешнему миру достаточно рано, и хотя поначалу это вызывало споры, тем не менее единства мнений удалось достичь достаточно легко, что сделало промышленность полностью открытой отраслью. На примере промышленности можно заметить, что многие отрасли, которые сравнительно рано открылись и начали участвовать в конкуренции, в конце концов стали быстро и мощно развивающимися, чрезвычайно конкурентоспособными. Открытость — это процесс оптимизации распределения ресурсов, которая достигается посредством механизмов рынка и конкуренции.

Если говорить более конкретно, то стратегия «привлечения зарубежного» привела к тому, что в результате импорта и привлечения в страну зарубежных предприятий, которые инвестировали в открытие заводов в Китае, у китайских предприятий появилось больше конкурентов. Если вспомнить период до политики реформ и открытости, то в то время китайские предприятия не имели заграничных конкурентов и сталкивались лишь со слабой конкуренцией на внутреннем рынке. Участие в мировой конкуренции стало для промышленных предприятий огромной движущей силой, оказало сильное давление и привело к прогрессу.

Что касается стратегии «выхода за границу», то есть экспорта продукции, выхода китайских предприятий на мировой рынок и их участия в международной конкуренции, то вначале отечественные предприятия не были особенно активными, на экспорт отправляли только большие партии продуктов ресурсного типа. В 80-х годах мало кто верил, что у экспорта произведенной в Китае продукции имеются сколько-нибудь значительные перспективы. Однако после начала политики открытости все предприятия, начиная с занимающихся давальческой торговлей и заканчивая поставляющими промышленные товары, включились международную конкуренцию, а затем, следуя стратегии «выхода за границу», стали создавать предприятия в других странах. При этом китайская промышленность и предприятия не исчезли, наоборот, начали развиваться быстрее, а Китай стал мощной производственной державой, «мировой фаб­рикой». Немалое количество китайских отраслей превратились в важные звенья глобальной производственной цепочки.

С помощью конкуренции китайцы избавились от монополизма. Прежде внутренняя конкуренция была не на высоком уровне, она отсутствовала и между внешнеторговыми предприятиями, среди которых наблюдалась отраслевая сегментация: химия, металлы, минералы, зерно, продукты животноводства, текстиль, легкая промышленность, механизмы, измерительная техника и другое. Каждая компания отвечала за импорт-экспорт в определенной сфере, руководствуясь разными финансовыми нормативами, что не способствовало развитию конкуренции. В 1979 году китайское правительство с целью привлечения иностранного капитала издало закон о создании совместных предприятий с иностранным капиталом. Эти предприятия стали конкурентами для отечественных предприятий, а отраслевая сегментация производственной промышленности и монополия начали исчезать.

С появлением конкуренции китайские предприятия стали быстро прогрессировать, и отрасли с наибольшей открытостью и конкуренцией развивались быстрее других. Промышленность начала двигаться к процветанию и мощи.

Политика открытости способствовала реформе внутренней политики.

Политика открытости нанесла сильный удар традиционной системе политики централизованного планирования, повлекла за собой серию крупных реформ внутри страны, в том числе реформы системы цен, НДС, возвратной экспортной пошлины, коммерциализации валютного курса, а также инициировала проведение переговоров по Генеральному соглашению о тарифах и торговле и переговоров с ВТО, а также другие реформы, оказывающие глубокое и далеко идущее влияние. В начале 80-х необходимо было привлечь иностранный капитал, и значит, система внутренней политики должна была ускорить движение к нормам рыночной экономики, равноправной конкуренции. И вместе этим следовало обдумать вопрос достижения равенства конкуренции с предприятиями других стран на международном рынке.

Равенство в конкуренции и открытость взаимосвязаны. Под равной конкуренцией имеется в виду не только конкуренция между отечественными предприятиями и предприятиями с иностранным капиталом, но и честная, полноценная конкуренция между отечественными предприятиями. Политика открытости внешнему миру не только содействовала развитию частного бизнеса в стране, но и ввела понятие «национального режима», дающего иностранным компаниям нацио­нальный статус. Независимо от того, с отечественным капиталом предприятие или с иностранным, предоставляемые условия должны быть одинаковыми. Открытость также стимулировала проведение реформы трех важнейших курсов политики: либерализация и упрощение торговли и инвестирования, коммерциализация валютного курса, ослабление валютного контроля, включая в том числе снижение барьеров для доступа на рынок. Постепенно это привело к тому, что конкуренция и рынок стали общеприменимыми механизмами проводимой политики.

Схожие процессы проведения политики открытости в сервисной сфере.

В прошлом экономическая наука причисляла индустрию услуг к некоммерческим отраслям или же к отраслям, где коммерция недопустима, но вследствие масштабного прогресса информатизации и транспортного сообщения и благодаря развитию глобализации немалое количество услуг стали коммерческими, начали говорить, что «мир плоский». Открытие индустрии услуг Китая проявило те же закономерности, что и в производственной промышленности. Посредством политики открытости внешнему миру предприятия вовлекались в конкуренцию, повышались эффективность управления и качество обслуживания, а также стимулировалось реформирование соответствующей политики внутри страны.

Известно, что в сфере индустрии есть определенные отрасли, подобные оборонной промышленности, которые неподвластны обычным принципам рыночной конкуренции, но большая часть отраслей может быть включена в конкуренцию через политику открытости. В индустрии услуг также существуют сферы, относящиеся к разряду «чувствствительных», есть и сервис, который невозможно сделать трансграничным, рыночные механизмы не в состоянии охватить все полностью. Но к большинству других сервисных областей политику открытости применить можно. Понимание политики открытости в индустрии услуг и процесс внедрения политических реформ схожи с процессами в промышленности. Что касается стратегии «привлечения зарубежного», то привлечение иностранного капитала в индустрию услуг началось с гостиничного хозяйства, общепита, транспортной и других подобных отраслей, а затем непрерывно распространялось на другие сферы услуг. Что касается стратегии «выхода за границу», то все начиналось с того, что экспортная продукция промышленных предприятий плюс послепродажное обслуживание «выходили» вместе, а затем данная стратегия распространилась также на банковскую, страховую, медицинскую, туристическую, культурную сферы, а также на морские перевозки, программное обеспечение, розничную торговлю, сферу платежей и другое.

Развитие экономических зон повысило уверенность в политике открытости.

Достаточно давно Китай принял решение об открытии и развитии четырех специальных экономических зон. В то время насчет этого были разные мнения, но потом эффективность таких специальных зон стала очевидной, опыт распространился и на другие районы. Вступление Китая в ВТО также вызвало много споров, но реальность показала глубокое положительное влияние этого шага на Китай. После образования правительства нынешнего состава появились силы, продвигающие развитие Шанхайской зоны свободной торговли. Поначалу также имелись разногласия, но сейчас насчитывается уже 11 зон свободной торговли, передовой опыт идущих впереди распространился по всей стране, и это свидетельствует о том, что все уже поняли, как много реальной пользы принесла политика открытости.

Финансовое обслуживание является конкурентной сферой услуг.

Финансы являются важной составной частью индустрии услуг. Неважно, каким образом рассматривать разделение индустрии услуг на виды — исходя из содержания переговоров с ВТО или же с точки зрения китайской статистической системы — финансы являются важной составной частью индустрии услуг. Часто говорят, что финансы — это ядро современной экономики. В 1993 году на третьем пленуме ЦК партии 14-го созыва финансовый сектор был назван артерией национальной экономики. Я оцениваю сложившуюся тогда обстановку таким образом: во-первых, финансовый сектор, а особенно банковский сектор, играл очень заметную роль в распределении ресурсов; во-вторых, банковский сектор все еще управлялся четырьмя специальными банками, каждый регулировал свое направление, и конкуренция между ними была слабой; в-третьих, крупные финансовые учреждения все еще отвечали за малое количество операций стратегического характера, не существовало полноценной коммерциализации; в-четвертых, отсутствие финансовой стабильности то и дело приводило к хаосу. Мешало ли это рыночному характеру финансового сектора? Относился ли финансовый сектор к конкурентной индустрии услуг?

Следует отметить, что в 90-е годы в соответствии с 50 Положениями о социалистической рыночной экономике, принятыми на третьем пленуме ЦК 14-го созыва, стратегические обязанности специализированных банков были сокращены; четыре специализированных банка были полностью преобразованы в многовекторные коммерческие банки в рамках конкурентного рынка. Третий пленум ЦК 14-го созыва четко указал, что рынок играет решающую роль в распределении ресурсов, и чем важнее роль финансового института, тем ярче выражен его рыночный характер. Мировой экономический кризис дал нам понимание, что для противостояния финансовому кризису необходимо прежде всего обеспечить надежность финансовых учреждений, и нельзя терпеть ни высокий уровень заемных средств, ни низкий уровень собственного капитала, ни безнадежные кредиты и т.п., ведь закрытость и отсутствие конкуренции всегда приводят к низким стандартам. Поэтому очевидно, что финансовое обслуживание является конкурентной индустрией услуг внутри рыночной экономики.

Мировой опыт показывает, что подавляющее большинство финансовых отраслей являются конкурентными сферами услуг. Когда в Китае появились иностранные коммерческие банки, в самом начале ожидалось привлечение капитала, но, оглядываясь назад, мы видим, что отечественные коммерческие банки многому научились в процессе конкуренции, это принесло в финансовую сферу Китая ряд перемен, таких как совершенствование услуг, создание рынка, возникновение бизнес-моделей, управленческий опыт. На рынке появились конкурентоспособные акции, значительно повысились эффективность управления, качество активов и корпоративного управления отечественных банков. Приход в страну банков с иностранным капиталом заставил реформировать внутреннюю политику, включая стандарты бухгалтерского учета, контрольные и управленческие стандарты, а также переход с налога на хозяйственную деятельность на НДС.

Некоторые исходя из личных интересов настаивают на том, что финансовый сектор нуждается в защите: подождем, мол, пока он вырастет и окрепнет, тогда и откроется для внешнего мира, тогда и будет участвовать в международной конкуренции. Опыт различных стран (в том числе и собственный опыт Китая) свидетельствует о том, что защита быстро приводит к лени, снижению финансовой обязательности, рентоориентированности и так далее, и в тоже время ослабляет конкурентоспособность, наносит вред развитию отрасли, делает рынок и его механизмы ненадежными и нестабильными.

На сегодняшний день в Китае многие финансовые учреждения уже «вышли за границу» и приспособились к международной конкуренции. Наиболее существенные изменения произошли в управлении рисками, ценообразовании, противодействии отмыванию денег. Сейчас существует уже пять финансовых учреждений, которые стали важными финансовыми учреждениями в глобальной системе, рыночными субъектами хозяйствования с достаточным капиталом и рациональным управлением. Развитие и оздоровление финансового рынка уже обратили на себя внимание международного рынка облигаций и структур фондового индекса развивающегося рынка. Все это подтверждает, что финансовое обслуживание является конкурентной индустрией услуг, получившей выгоду от политики открытости внешнему миру, и необходимо и в дальнейшем раширять эту политику.

Проект «Один пояс — один путь» предоставляет новые возможности китайскому финансовому сектору.

Когда центральная власть призвала к строительству «Одного пояса — одного пути», все активно откликнулись и способствовали претворению в жизнь установок этого проекта в разных аспектах. «Один пояс — один путь» — это дорога открытости, которая затрагивает множество новых моделей финансового сотрудничества, требует еще большей открытости, предоставляет новые возможности для финансовой открытости Китая и международного сотрудничества.

Развивающиеся финансы могут играть важную роль в реализации проекта «Один пояс — один путь». Китай в первую очередь рассматривает их как финансовую модель устойчивого развития в рыночных операциях, в самостоятельном хозяйствовании, с упором на долгосрочные инвестиции, с опорой на кредитную поддержку, с независимостью от государственных субсидий, с выходом в ноль или с ничтожно малой прибылью. Модель такого типа может наилучшим образом проявить себя в проекте «Один пояс — один путь». Такая модель не представляет опасности для финансовых ресурсов, поможет избежать опасности нравственных конф­ликтов и проблем рыночной деформации. Создание «Одного пояса — одного пути» также раскроет перед финансовыми учреждениями возможность размещения за границей, предоставляет пространство в финансовом обслуживании лучшего качества для развития торговли, инвестиций, движения капитала.

Подводя итоги и оглядываясь на историю проведения реформ в Китае и за границей, мы должны, повышая свои знания и укрепляя уверенность, продолжать непоколебимо идти по пути открытости внешнему миру. Исходя из опыта осуществления открытости в промышленности и индустрии услуг, можно сделать такой вывод: финансовый сектор не является исключением, он также подвластен законам конкуренции и открытости. Финансовое обслуживание в процессе открытия внешнему миру под воздействием рыночных механизмов получает энергию, прогресс и процветание, развивается гораздо быстрее.

Я верю, что при большой поддержке с разных сторон, а также благодаря общим усилиям китайская политика открытости внешнему миру обязательно поднимется на новую ступень.