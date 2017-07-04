Средняя температура в Москве на июль 2017 года прогнозируется около плюс 20 градусов, рассказали «Известиям» представители нескольких метеослужб — их предположения о будущей столичной погоде совпали лишь отчасти.

«По июлю среднемесячная температура прогнозируется 18,2 градуса тепла, что почти на один градус выше климатической нормы», — сказала замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета Надежда Точенова.

По ее словам, в течение месяца в городе «возможны дни с температурой плюс 25–30 градусов».

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков чуть более оптимистичен в оценке погоды, которая ждет москвичей в течение июля.

«Среднее значение на месяц — плюс 19 градусов. Однако температура перманентно меняется, поэтому максимальные значения могут на 2–3 градуса отличаться от прогнозируемых, так что эти плюс 19 могут быть по факту 22–23 градуса тепла», — пояснил он.

Согласно ожиданиям Старкова, средний дневной июльский максимум температуры в Москве «будет превышать плюс 20 градусов, в отдельные дни — плюс 25 градусов, и даже приближаться к плюс 30, хотя о 30-градусной жаре речи не идет».

Схожего мнения придерживается ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если с точки зрения климатической, то на пару недель лето с большой натяжкой вернется. Но это не то лето, которого всем бы хотелось, которое подарит хоть каким-то образом летнее настроение. О температуре плюс 25–30 речи не идет», — предупредил Тишковец.

Он напомнил, что климатическая норма для июля в российской столице не такая высокая, как принято считать.