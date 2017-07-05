«Новый диалог» решил обратиться с этим вопросом к российскому синологу, предпринимателю Юрию Иляхину. Он живет и работает в Китае почти 20 лет и является основателем известной и популярной газеты бесплатных объявлений «Шоу ди шоу» («Из рук в руки»), которая предоставляла информационные услуги офлайн и онлайн в разных городах страны, в том числе в Пекине и Шанхае.

Эти два города — самые известные в мире. И где же интереснее и удобнее работать и жить?

— Так сразу и не ответишь, — говорит Юрий. — Пекин — политический центр страны, серьезный, основательный, строгий. Шанхай же раньше других городов открылся для заграницы и считался «восточным Парижем». Если сравнивать с Россией, то Пекин — это Москва, а Шанхай — это Петербург. Шанхайцы считают себя самыми продвинутыми, а на весь остальной Китай посматривают свысока, полагая его по сравнению с собой весьма провинциальным.

Существует предпринимательский стереотип: в Шанхае гораздо серьезнее, чем в Пекине, относятся к заключению договоров и требуют их буквального исполнения, и вообще — шанхайцы этакие педанты, лезущие в любую мелочь. А в северных городах якобы к договорам и их исполнению относятся проще, лишь бы побыстрее заключить, «а там посмотрим» и по ходу разберемся.

Так считают нередко и в самом Китае. Но, думаю, как все стереотипы восприятия, эта точка зрения весьма и весьма односторонняя. Шанхай — город, где перемешаны люди со всего Китая, со всего мира. Старых шанхайцев, как, допустим, коренных москвичей, еще и поискать придется. Они давно вытеснены более активными «пришельцами» и даже живут теперь далеко за пределами центра, где цены на жилье не такие неприступные.

В деловых же контактах играет роль, конечно, не принадлежность к городу, а исключительно личностные качества бизнесмена. В Шанхае тоже могут наплевательски относиться к договоренностям, и, наоборот, в Пекине дотошные партнеры душу способны вытрясти из вас, прежде чем подписать документ. Все зависит от людей. Если вы сами не зеваете, продумываете каждый шаг и относитесь к партнеру по принципу «доверяй, но проверяй», то отличий в деловом подходе между двумя городами не найдете.

Раньше, лет десять-пятнадцать назад, считалось, что Шанхай является культурной столицей, опережает неповоротливую и чинную столицу, то и дело организуя местные фестивали, концерты, художественные выставки. Это было понятно тем, кто знает официальный порядок организации чего-либо в Китае. Чем ближе к центру, тем больше ограничений. А столица — вообще место особое. Попробуй, например, получи разрешение на какую-нибудь выставку или концерт в Пекине — семь потов сойдет, сто инстанций надо пройти, и не факт, что получишь одобрение. Однако время все меняет.

Вместе с быстрым, невиданным в истории страны развитием столицы, реализацией всех ее колоссальных потенциальных возможностей, и особенно в результате пекинской Олимпиады 2008 года, столица, как говорится в Китае, полнее «открылась внешнему миру», перехватила у южного конкурента право называться городом с самой насыщенной творческой жизнью. Теперь здесь ежедневно проходят десятки событий: выставок, концертов, клубных встреч. Здесь построили новые прекрасные выставочные центры, реконструировали музеи, взять хотя бы Исторический, Столичный, Художественный, обширный репертуар предлагает великолепный центр искусств — Национальный Большой театр — знаменитая «Капля», где часто выступают российские музыканты и певцы, театральные труппы. Кипит жизнь в художественных галереях и разбросанных по столице комплексах и целых районах современного искусства, например в пригородном поселке Сунчжуан или же в Арт-районе 798.

Если же говорить о городской инфраструктуре, продолжает рассказывать Юрий Иляхин, то Пекин и Шанхай очень сильно отличаются. Пекин достаточно простой, понятный и пешеходу, и автомобилисту: его квадратная форма повторяет план Запретного императорского города с осью юг–север и строгой ориентировкой по сторонам света. Город окружают пять транспортных колец. Проложены широкие проспекты. Заб­лудиться невозможно благодаря продуманным решениям и обилию указателей — чего так не хватает многим городам, в том числе, увы, и моей любимой Москве.

Шанхай же по сравнению с Пекином, можно сказать, несколько запутанный, неупорядоченный. Построенный на берегах реки Хуанпу — притоке Янцзы, у морского побережья, он имеет извилистые очертания, районы растут без строгой привязки к сторонам света. Улицы в центре города узкие. И движение через город тоже отличается от пекинского: по скоростным дорогам, которые идут на разных уровнях, можно проехать из одного конца города в другой, пересекая центр города, и не увидеть земли, не почувствовать ее.

Невзирая на перемены, Пекин сохраняет в старых районах спокойный, можно сказать, патриархальный характер. Здесь теснятся ресторанчики, закусочные, кафе, парикмахерские, мастерские всякого рода, которые передают аромат и стиль старого Пекина, пекинцы по-доброму относятся к иностранцам, не выделяя их, впрочем, особо.

Шанхай же, если можно так сказать, предпочитает пекинской добродушной простоте некую рафинированность, изысканность, обожает все зарубежное. Иностранцы отвечают взаимностью, многие крупные компании размещают здесь свои офисы, учитывая при этом, что качество воздуха в Шанхае получше, чем в Пекине.

— Знаете, на вкус и цвет любителей нет, — замечает Юрий. — У моей супруги Екатерины астма, и в Москве в сырости, особенно весной или осенью с ее дождями, ей тяжело дышать. Так же и в Шанхае в зимнюю сырую стынь, насыщенную холодной морской влагой. В Пекине такой проблемы за эти два десятилетия ни разу не было — воздух в Пекине сухой. А что до загрязнения, то столичные власти в последние годы прилагают огромные усилия, чтобы его уменьшить, переносят промышленные предприятия, ограничивают движение транспорта.

— А что насчет еды? — спрашиваем мы.

— Это хороший вопрос! — смеется Юрий. — Можно сказать, самый главный, коренной вопрос! Ведь все в нашей жизни начинается с еды. И моя любовь к Китаю тоже с нее началась — с китайских пельменей. В 1973 году студентом-второкурсником Института стран Азии и Африки МГУ я впервые попробовал еду Поднебесной в гостях у моего товарища однокурсника Алексея, его мама, китаянка тетя Лена Чжан приготовила настоящие китайские блюда — пельмени, тушеные баклажаны, разные закуски. С тех пор я полюбил пекинскую кухню. Она основательная, в ней много мучного, это и лапша, и жареные лепешки, и паровые пампушки.

Шанхайская еда намного легче северной. Она чуть сладковатая, с более нежными, изящными соусами, и, что характерно, подают ее гораздо меньшими порциями. Те же пельмени — даже они здесь совсем маленькие. Северяне никак не могут наесться в Шанхае, приходится заказывать побольше. Еде в Шанхае характерна некая деликатность, сбалансированность. Обожаю шанхайские сяо лунбао — маленькие пампушки на пару, настоящее произведение кулинарного искусства.

Каждый из городов, и Пекин, и Шанхай, хорош по-своему. Каждый отражает частичку разнообразнейшей китайской культуры, ее многовековые традиции. Юрий посвящает много времени изучению китайской культуры, он занимается переводами классической поэзии эпохи Сун, книг о пекинской опере, современной прозы. Не так давно в России вышло второе издание написанной им книги «Китай кусочками», в которой он легко, с юмором, но и с глубоким знанием рассказывает о жизни и особенностях культуры Китая, о древних традициях и особенностях менталитета жителей Поднебесной, специфике ведения бизнеса, что, несомненно, пригодится всем, кто интересуется Китаем.

В заключение скажем, что условия для успешной работы и интересной жизни есть и в Пекине, и в Шанхае, да и во многих других городах Китая тоже. С развитием сотрудничества между нашими странами, прежде всего экономического, увеличиваются и возможности для бизнеса, в том числе совместного, по самым разным его направлениям.