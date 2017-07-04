Создание местного Арбата продолжают обсуждать в Комсомольске-на-Амуре. Музыканты, поэты, рукодельные лавки и художники должны расположиться на одной пешеходной улице. Инициативу поддержали жители города, но разошлись во мнениях по поводу места.

Глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев рассказал, что предложений к ним поступило много. Обустроить для творчества предлагали яблоневую аллею, которая идет от драмтеатра к набережной Амура. Рекомендовали также улицу Дзержинского и парк «Судостроитель». Часть предложений высказывали в пользу самой набережной Амура, которая является туристическим центром и популярным местом отдыха жителей города, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Пока с выбором места не определились. Благоустройство одной из улиц для музыкантов, художников и поэтов начнется в 2018 году. Предполагается, что на ней будут проходить фестивали, концерты и мастер-классы.