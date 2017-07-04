Титулованная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 года в Италии. Об этом сообщается в официальном аккаунте Всероссийской федерации художественной гимнастики в Instagram.

С 2017 года Международная федерация гимнастики выбирает на каждый чемпионат мира посланников, основной миссией которых является популяризация и продвижение художественной гимнастики на международном уровне. В этом качестве Кабаева примет участие в церемонии награждения, пресс-конференции и других публичных мероприятиях.

ЧМ-2017 по художественной гимнастике будет проходить в итальянском городе Пезаро с 29 августа по 3 сентября.