СБУ нуждается в срочном реформировании. Об этом заявил руководитель представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли.

По мнению европейского чиновника, Служба безопасности Украины является нереформированной. Мингарелли уверен, что СБУ в ближайшее время должна сосредоточиться на контрразведке и противодействии терроризму. Также СБУ не должна продолжать ту деятельность, которая находится в компетентности других правоохранительных структур, сообщает телеканал «Звезда».

Также, по мнению Мингарелли, прерогативой СБУ должна стать борьба с коррупцией. По его словам, европейское руководство пока не увидело шагов украинских властей в этом направлении.