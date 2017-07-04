Мэр города Реутова Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья.

Об этом он во вторник сообщил журналистам. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Балашихинского округа.

Предыдущий глава Евгений Жирков ушел в отставку на фоне закрытия мусорного полигона «Кучино», которое вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня жители округа пожаловались президенту на плохие условия жизни.

На «Кучино» ежегодно свозилось до 600 тыс. т мусора, из них до 80% из Москвы, по данным минэкологии Подмосковья.