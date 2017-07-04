Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихи
Мэр города Реутова Сергей Юров назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья.
Об этом он во вторник сообщил журналистам. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Балашихинского округа.
Предыдущий глава Евгений Жирков ушел в отставку на фоне закрытия мусорного полигона «Кучино», которое вызвало широкий общественный резонанс.
Напомним, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня жители округа пожаловались президенту на плохие условия жизни.
На «Кучино» ежегодно свозилось до 600 тыс. т мусора, из них до 80% из Москвы, по данным минэкологии Подмосковья.