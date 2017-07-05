С 1 июня 2018 года россияне смогут открывать совместные счета в банках, а также оспаривать в суде обременительные проценты по займам, взятым у других физических лиц или у работодателя. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, которые 4 июля после очередного этапа согласований с заинтересованными сторонами думский комитет по госстроительству утвердил ко второму чтению. Законопроект в Госдуму весной 2012 года внес, еще будучи президентом РФ, Дмитрий Медведев. Депутаты «раздробили» этот проект на почти десяток частей, которые теперь принимаются поэтапно. Юристы новации поддерживают, однако отмечают, что норма о ростовщических процентах получилась нечеткой.

Ростовщические проценты

Утвержденные поправки разрешают гражданам в суде оспаривать размер процентов по займам, взятых у других физлиц или компаний, которые не выдают их на профессиональной основе. К последним, например, могут относиться случаи, когда работодатель выделил займ своему сотруднику, объяснили «Известиям» в комитете. А вот на микрофинансовые организации новые правила распространяться не будут. Оспаривать размер процентов можно, если они «обременительны» (т. е. являются ростовщическими) для должника, а именно в два и более раза выше тех, которые «обычно взымаются в подобных случаях», гласит проект. Суд будет вправе их уменьшить до «обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах».

Ранее Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте РФ раскритиковал эту норму за неопределенность. Отмечалось, в частности, что Центробанк не ведет статистики по ставкам процентов по займам между гражданами. Известны только среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов у банков, микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов — впрочем, даже эти среднерыночные значения не равны ставке по кредиту. В Совете по кодификации указывали, что используемая в законопроекте формулировка «является недостаточно конкретной и может вызвать значительные сложности при практическом применении». Совет предлагал рассмотреть возможность снижения размера процентов «с учетом международного опыта» до ключевой ставки Банка России.

Член Совета по кодификации, член Общественной палаты РФ Лидия Михеева рассказала «Известиям», что дискуссия в совете по понятию «обычно взимаемые проценты» «была очень бурной».

— Этот вопрос не может быть напрямую, в цифрах, урегулирован в законодательстве. Мы не можем написать в ГК, что предельным размером является сколько-то процентов — рынок меняется, показатели инфляции разные. Поэтому, как и в других случаях, когда используются сравнимые обстоятельства, этот вопрос остается на усмотрение суда, — пояснила она «Известиям».

Лидия Михеева проводит аналогию с правом суда снижать размер неустойки при нарушении сторонами договора его условий, если она «явно несоразмерна последствиям» (ст. 333 ГК) — в этой статье тоже нет четкого определения, до какого предела она может уменьшиться.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что такие изменения необходимы в связи с огромной закредитованностью населения, чтобы хоть как-то бороться с тенденцией по росту общей задолженности.

— Важно и то, что суд сам будет решать, применять ли указанную норму. То есть, исходя из обстоятельств дела, он сможет оценивать, являются ли проценты ростовщическими. Правда, возникает вопрос, как именно будут определяться эти средние проценты — будут ли стороны сами доказывать, что они соответствуют или, наоборот, не соответствуют средним значениям, либо будет вестись определенная статистика, к которой смогут обращаться судьи, — отметил Евгений Корчаго.

По его мнению, «позитивным моментом является и то, что норма посвящена именно непомерно большим процентам, по сути, как злоупотреблению правом, и не содержит необходимости обосновывать снижение их размера финансовым положением должника».

Ранее старший юрист BGP Litigation Илья Сорокин говорил «Известиям», что значимость нововведения может раскрыться, например, в делах о банкротстве граждан. Они смогут оспаривать требования «кредиторов-ростовщиков» в рамках дела о банкротстве или самостоятельного судебного процесса.

Совместные банковские счета

Граждане смогут открывать совместные счета в банке, при этом им вовсе не обязательно для этого быть родственниками или супругами — достаточно простого желания, следует из поправок в ГК. В договоре с банком можно будет распределить доли имеющихся на счете средств. Если этого сделано не будет, то права будут распределяться пропорционально объему денег, внесенных собственниками на счет либо поступивших им от третьих лиц.

Если совместный счет принадлежит супругам, то деньги считаются общими, если иное не установлено брачным договором.

Новеллы позволят сэкономить на операциях по ведению счета, говорит Лидия Михеева. Также это позволит упростить вопросы раздела имущества при разводе супругов, так как оба знают, где открыт счет и каков объем средств, размещенных на нем. При этом совместный счет и возможность выдать карты разным лицам, привязанным к одному счету, будут считаться разными банковскими продуктами — в последнем случае клиент лишь позволяет распоряжаться его деньгами, например, членам своей семьи.