Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов не смог подтвердить уничтожение в Сирии лидера террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в России) Абу Бакр Аль-Багдади.

«У меня его нет», — ответил Гатилов на соответствующий вопрос журналистов.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что вне зависимости от того, был ли уничтожен главарь ИГ или нет, «задача по искоренению исходящей из Сирии угрозы терроризма остается прежней».