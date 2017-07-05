Бикини быстро завоевывало популярность, но чаще всего это происходило в ущерб репутации девушек, которые появлялись в нем в общественных местах. В Ватикане назвали этот костюм «греховным», а на многих пляжах Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Австралии и нескольких американских штатов он и вовсе был запрещен.