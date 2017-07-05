«Разделенный атом»: эволюция купальников
В 1920-е женщины ходили на пляж в костюмах-трико. Эти наряды обнажали руки, ноги, они могли быть украшены декольте, но одно правило оставалось неизменным: ягодицы должны были быть прикрыты. При этом даже такие купальники в те времена считались весьма откровенными.
В 1930-е, когда созданием купальников заинтересовались знаменитые модельеры, дизайн костюма претерпел некоторые изменения. Новые наряды стали сильнее облегать, а для их производства использовался более эластичный материал. Дополнялся же образ купальщиц милым аксессуаром — резиновой шапочкой или изящной шляпкой.
Первое бикини представили публике в июле 1946-го. Костюм был назван в честь кораллового острова Бикини, на котором США провели ядерные испытания, а его рекламный слоган гласил: «Бикини — разделенный атом!». Тогда раздельный купальник, в котором впервые предстала перед публикой танцовщица Мишелин Бернардини, шокировал общественность и последующие несколько лет считался крайне вульгарным.
Бикини быстро завоевывало популярность, но чаще всего это происходило в ущерб репутации девушек, которые появлялись в нем в общественных местах. В Ватикане назвали этот костюм «греховным», а на многих пляжах Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Австралии и нескольких американских штатов он и вовсе был запрещен.
Изменить отношение к этому виду купальника и сделать его по-настоящему модным удалось французской актрисе Брижит Бардо, которая во время Каннского кинофестиваля 1953 года гуляла по пляжам Лазурного берега в бикини.
Киноиндустрия мгновенно подхватила новый тренд. Трейси Рид предстала в бикини в картине Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», а эффектное появление Урсулы Андресс в раздельном купальнике в фильме «Доктор Ноу» входит в число наиболее памятных сцен в истории бондианы. Ощутимый вклад в популярность бикини внесли также Мэрилин Монро, Джейн Расселл, Джина Лоллобриджида, Джейн Мэнсфилд и другие звезды кино.
В середине 1960-х, в пик феминистского движения, дизайнер-авангардист Руди Гернрайх придумал, наверное, самую провокационную модификацию бикини. Новый костюм назывался монокини: он по-прежнему прикрывал ягодицы, но полностью обнажал женскую грудь. Однако когда этот купальник стал массовым, начали появляться более скромные варианты наряда.
В дальнейшем мода на купальные костюмы становилась всё более эклектичной. На прилавках вновь появились цельные купальники: с прорезями в области груди или талии, блестками и другими украшениями. Не менее востребованы стали бандокини — те же раздельные купальники, но без бретелей на лифе.
Символом 1990-х стал сериал «Спасатели Малибу». Героини шоу ввели моду на спортивные цельные купальники, полностью обнажающие бедра.
Сейчас в моде как закрытые, так и открытые костюмы: купальники с бретелями, застегивающимися на шее, глубоким вырезом спереди или сзади, купальники с юбкой или лифом в форме топа. Кроме того, весьма популярны так называемые буркини — купальные костюмы, которые полностью закрывают тело в соответствии с требованиями шариата.
С недавних пор в пляжной моде Китая появился еще один тренд — фейскини. Оно представляет собой цветную маску, которая полностью скрывает лицо, оставляя лишь отверстия для рта, носа и глаз. Китаянки носят его, чтобы спастись от загара и сохранить аристократически белый цвет лица.