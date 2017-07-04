Джаз-банд Oregon из Соединенных Штатов впервые за 15 лет выступит в России. Музыканты станут хедлайнерами III международного фестиваля «Джазовые сезоны».

Он должен пройти 8 и 9 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Как сообщил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман, в этом году на празднике для всех любителей джаза ожидается нечто особенное.

«В первый раз я с ними встретился в 1999 году, когда они записывали в России альбом с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Это первая группа, которая играла в моем джаз-клубе. Однажды я сам чуть не попал в Oregon», — рассказал Бутман.

Участниками первого дня «Джазовых сезонов» также станут сам Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, 13-летняя вокалистка, пианистка и композитор Ярослава Симонова и другие восходящие звезды джаза.